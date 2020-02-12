"Выезжала в Киев": в полиции "связали" Дугарь с убийством Шеремета

Яна Дугарь / УНИАН

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины обнародовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы, которую проводили над видео с камер наблюдения. Эксперты уверены, что камера запечатлела именно Яну Дугарь.

"Установлено совпадение следующих общих и отдельных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа", - говорится в сообщении Нацполиции.

Так, правоохранители отрицают заявление стороны защиты, что на видео другая женщина. При этом Дугарь и ее адвокатов обвинили в даче ложных показаний. Кроме того, подозреваемую уличили в самовольном уезде с места прохождения службы.

"Только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевсую области", - отметили правоохранители.

Также следователи заявили, что подозреваемая отказывается с ними сотрудничать.

"В то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование правоохранителями резонансных преступлений.