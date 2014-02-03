На Прикарпатье неизвестные похитили и поиздевались над активисткой Майдана

В субботу, 1 февраля, в Калуше Ивано-Франковской области была похищена активистка местного и киевского Евромайдана Наталья Мацкив.

Двое неизвестных на джипе и в масках выкрали девушку прямо на улицею. Спустя полчаса езды в машине ее выбросили на снег, таскали за волосы, после чего покрасили лицо Натальи в черный цвет, сообщает издание "Вікна".

Сообщается, что когда Мацкив вышла из дома, к ней подъехал черный внедорожник, из которого выпрыгнули двое парней крепкого телосложения и в черных масках. За доли секунды они заломили девушке руки и затащили на заднее сиденье джипа. Один из них сказал на русском: "Что птичка, долеталась?"

По словам потерпевшей, ей надели маску, скрутили руки скотчем и куда-то повезли.

"Мы ездили около получаса, - вспоминает Наталья. - Потом машина остановилась, меня выбросили в снег. Немного потаскали за волосы по снегу и снова затащили в салон. Все это время я думала только об одном: только бы не убили. Наконец, машина снова остановилась. Меня снова выбросили в снег и выпустили в лицо струю черной аэрозольной краски. Хорошо, что я успела закрыть глаза. А дальше один из нападавших снова толкнул меня в снег и сказал: "Мы тебя предупредили, помни это".

Девушка пошла на голоса людей, доносившиеся из парка. Однако никто из нескольких горожан, катавшихся с детьми на санках, не захотел ей помочь, несмотря на то, что у девушки были связаны руки

Наталье помогла только 73-летняя хозяйка частного дома, к которой обратилась активистка.

"В калитку зашла странная женщина, - рассказала хозяйка дома Елизавета. - Она была вся вываляна в снегу, и очень тряслась. Лицо черное, как в саже. Я сначала подумала, что она обгорела".

Мацкив подала в милицию заявление о нападении. Его причину должно устанавливать следствие, однако активисты Евромайдана уверены, что активистку пытались запугать из-за ее гражданской позиции и акций против власти".

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве неизвестные тоже похищали активистов Евромайдана – Юрия Вербицкого, замерзшее тело которого было обнаружено в лесу под Киевом, и Игоря Луценко, который был жестоко избит похитителями и попал в больницу.

Фото: vikna.if.ua