Опубликовано видео зверского избиения и расстрела журналиста "титушками"

В сети появилось видео нападения неизвестных в масках на журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия, которого зверски избили, а потом ему прострелили грудь.

На видео видно, как Веремий лежит на асфальте, а неизвестные с битами и оружием бьют его. В избиении журналиста участвовали минимум пять человек. Судя по их одежде, это были "титушки", сообщает ТСН.

Веремию удалось вырваться из-под палок неизвестных, однако ему начали стрелять вслед и прострелили грудь.

Онлайн-трансляцию с места протестов смотрите здесь.

Напомним, что вчера вечером на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской неизвестные с битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках напали на Вячеслава Веремия и ИТ-специалиста Алексея Лимаренко.

Мужчины возвращались с работы на такси. Когда автомобиль остановился на светофоре, на них напали неизвестные. Милиция начала расследовать убийство журналиста "Вестей".

Больше подробностей боев в центре Киева читайте здесь.

Фото, видео: tsn.ua