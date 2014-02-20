Бои на Майдане: власти заявили о гибели 67 человек

В Киевгорадминистрации заявили, что по состоянию на 15:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы было доставлено 67 тел.

В период с 18-го по 20 февраля в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 551 участник массовых мероприятий, происходящих в центре столицы. Госпитализированы 332 человека, сообщает Департамент здравоохранения КГГА.

"По состоянию на 15:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены 67 трупов. Среди них девять человек умерли в медицинских учреждениях, подчиненных Департаменту здравоохранения г. Киева", - говорится в сообщении.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

Напомним, что сегодня снайперы начали расстреливать людей на Майдане Независимости в Киеве. Оппозиция заявила о гибели 60 человек.

По словам нардепа-свободовца Святослава Ханенко, против митингующих применяют обычные боевые и бронебойные патроны. "Стреляют на поражение в голову, шею, грудную клетку, живот", - рассказал он.

В то же время глава МВД Виталий Захарченко подписал приказ о выдаче оружия и разрешения на его применение сотрудниками милиции.

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