Взрыв на шахте в Донецке: погибли 7 горняков

Из-за взрыва на шахте на шахте "Скочинского" в Донецке погибли семь горняков, один горнорабочий с травмами доставлен в больницу.

Об этом сообщили в управлении Госгорпромнадзора Донецкой области, пишет РБК-Украина.

Взрыв произошел рано утром 11 апреля во время проведения буровых работ. Выброс метана произошел на глубине около 1300 м. На момент аварии вблизи находились 52 горняка.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое привело к гибели людей).

Напомним, 17 марта,на Луганщине в с. Тамара района погибли два горняка.



Трагедия произошла в Антрацитовском района на шахте "Тамара", принадлежащей ООО "Энерго-Восток-А".