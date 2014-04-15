Ситуация в Славянске: начались мародерства, а у мэра, возможно, гипертонический криз

Скандальная мэр расположенного в Донецкой области Славянска, в котором орудуют сепаратисты, Нелли Штепа, обратилась к жителям города с просьбой не выходить на улицу и рассказала, что в городе начались мародерства. Также появилась информация, что у главы города случился гипертонический криз.

О мародерствах Штепа сообщила в эфире телеканала САТ+, сообщает Славгород.

Она рассказала, что сегодня утром неизвестные зашли в местный магазин и вынесли из него товар и деньги.

Также, появилась информация, что во время объезда города мэру Славянска стало плохо, у нее случился гипертонический криз. Сейчас она находится дома. Но медики запретили ей вставать.

Ранее "Главред" сообщал, что прибывшие в Славянск военные рассказали, что они и есть те самые "вежливые зелёные человечки", которых недавно наблюдали по телевизору в Крыму.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас Восток Украины охватили сепаратистские протесты, в организации которых Украина, ЕС и США обвиняют Россию, которая, в свою очередь, обвинения отвергает.

Видео: youtube.com