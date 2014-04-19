В Славянске боевики Пономарева нападают и грабят ромов - СМИ

В захваченном сепаратистами и российским спецназом Славянске Донецкой области начались погромы ромов - вооруженные боевики вламываются в дома, избивают и грабят их независимо от пола и возраста.

Уже были избиты несколько женщин и детей, сообщают Новости Донбасса.

Сепаратисты утверждают, что они действуют по указанию самозваного "народного мэра" Вячеслава Пономарева.

По словам очевидцев, вооруженные люди выгружают имущество ромов в грузовые автомобили.

Ранее "Главред" сообщал, что по указанию Пономарева в Славянске объявлена охота на украиноязычных, а кроме того, запрещены деятельность партий УДАР, "Свобода" и "Батькивщина", а также агитация за них.