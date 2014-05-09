В Луганске гламурные боевики попытались угнать два Porsche - блогер

На днях в Луганске произошел курьезный случай – пророссийские боевики попытались угнать со стоянки два автомобиля Porsche.

Об этом активист и блогер Сергей Иванов написал на своей странице в Facebook.

"Недавно слезшие с терриконов "наширебята" решили плеснуть в свою нелегкую повстанческую жизнь децл гламура. Как еще объяснить попытку "отжима" со стоянки на 16-й линии Луганска двух автомобилей марки Porsche, я не знаю", - рассказал блогер.

"К слову, на этой стоянке достаточно иных транспортных средств, в том числе и джипов, которые, по идее, могли бы пригодиться новоиспеченным гангста-патриотам в их нелегкой борьбе с призраками "Правого сектора" и прочих неправительственных организаций. Однако, видимо, не за то "дедывоевали", чтобы их героические потомки разъезжали на всяких там Mitsubishi и Toyota как последние лохи. Жили бедно – хватит", - пошутил активист.

Ранее "Главред" сообщал, что пророссийские боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" отнимают у частных лиц автомобили и грабят проезжающие через их блокпосты маршрутки.

Фото: porsche.ua