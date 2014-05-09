На Луганщине возле погранпункта расстреляли два внедорожника, погибли супруги

В Луганской области вблизи пограничного пункта "Должанский" неизвестные обстреляли автомобиль, погибли супруги.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, муж с женой ехали двумя автомобилями по автодороге сообщением Киев-Харьков-Должанский.

Авто обстреляли из огнестрельного оружия. Живой осталась только 10-летняя дочь супругов.

Как сообщили в пресс-службе МВД области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлено на автодороге М-03 сообщением Киев-Харьков – Должанский в районе поселка Новоборовицы на расстоянии 10-15 км от пограничного пункта "Должанский" находятся два автомобиля - Toyota Land Cruiser черного цвета, рядом с которым находится труп жителя города Антрацит, 1976 г.р., и Toyota Land Cruiser красного цвета, в котором находится труп его жены, 1972 г.р.

При осмотре автомобилей обнаружены многочисленные отверстия от пуль". – рассказали в милиции.

Также в МВД отметили, что в Свердловскую городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирована дочь потерпевших 2004 г.р.

На месте преступления работают правоохранители.

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