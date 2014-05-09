ГПУ об убийстве священника боевиками на Донбассе: выпустили 8 пуль

В ГПУ заявили, что по факту жестокого убийства террористами семьи в Луганской области и священника в Донецкой области было начато досудебное расследование. Также в ведомстве рассказали подробности убийства священника, отметив, что в него выпустили восемь пуль.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуре Украины.

"Органы прокуратуры Луганской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого убийства супругов на глазах несовершеннолетней дочери", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,12 ч.2 ст .115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ГПУ уточнили, что 9 мая террористы из огнестрельного оружия расстреляли мужа и жену, которые ехали на двух автомобилях. Пострадавшие работали частными предпринимателями. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями правоохранители обнаружили на автодороге возле города Свердловск.

Также в ведомстве рассказали новые подробности убийства священника в Донецкой области. По данным ГПУ, боевики на блокпосту при выезде из города Дружковка застрелили 44-летнего местного православного священника, выпустив в него восемь пуль из автоматического оружия.

По факту убийства органами внутренних дел также начато досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют органы прокуратуры.

"Проводятся необходимые следственные действия для оперативного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств", - добавили в ГПУ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и. о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что на сегодняшний день ГПУ сосредоточились на экономической почве сепаратизма и подчеркнул, что ведомством уже выявлено 17 банков, которые могут быть причастны к финансированию деятельности экстремистов.