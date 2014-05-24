На Херсонщине зенитчики огнем отогнали российские вертолеты-провокаторы

В субботу, 24 мая, с территории временно оккупированного Крыма на материковую Украину попытались прорваться два вертолета Ми-35 Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Инцидент был зафиксирован в 12:55 на административно-разграничительной линии между Херсонской областью и АР Крым.

Военнослужащие наблюдательного поста одной из воинских частей Сухопутных войск ВСУ, которые выполняют задачи по назначению в районе мыса Кутарам на Херсонщине, упреждающим огнем из зенитной установки заставили провокаторов взять обратный курс, говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что в России в Краснодарском крае прошли тактические учения. Вертолеты РФ вплотную приблизились к украинской границе, они тренировались в стрельбе по мишеням. Учения продолжались также в Белгороде и Брянске.

Справка: Ми-35 — модернизированный вариант Ми-24. Выпускается на экспорт и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Фото: wikipedia.org