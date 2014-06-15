Террорист "Бабай" украл машину у Донецкой автошколы: опубликовано видео

На видео показана "домовитость русского православного казака".
Террорист "Бабай" (Александр Можаев) украл у Донецкой автошколы машину VolksWagen.
Соответствующее видео опубликовано группой "Информационное Сопротивление".
На ролике видно, как боевик в темных очках сигарой в зубах протирает тряпочкой автомобиль, на капоте и дверцах которого – большими белыми буквами указано: "Автошкола".
Пока что не известно, на каком основании "Бабай" отобрал машину у автошколы.
Отметим, что бородатый наемник "Бабай" воюет в Славянске и Краматорске, а в самой России он объявлен в розыск.
Больше о событиях на Донбассе и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".