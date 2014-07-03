Ситуация в Луганске: в районе аэропорта двое людей подорвались на мине

В среду, 2 июля, в районе Луганского аэропорта на мине подорвались двое людей, в результате инцидента один человек погиб, а еще один с множественными травмами и ожогами был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

По данным местных властей, пострадавшего доставили в Луганскую областную клиническую больницу.

Также в ведомстве сообщили, что в разных частях города в результате конфликтных ситуаций были ранены три мирных жителя.

"С различными ранениями конечностей пострадавшие госпитализированы в Луганскую городскую больницу №2", - добавили в горсовете.

Также местные власти отметили, что все коммунальные и экстренные службы города функционируют в обычном режиме, стабильно работает общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Ранее СМИ сообщили, что в среду, 2 июля, в Луганской области террористы обстреляли жилые кварталы в населенном пункте Станица Луганская, убив мирных жителей, а обвинили в этом авиацию Вооруженных сил Украины.