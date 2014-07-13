СБУ в Славянске задержала помощницу "мэра" боевиков

Контрразведка СБУ задержала в Славянске активную пособницу террористов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, задержанная гражданка Украины, 1957 года рождения, в 2003 году привлекалась к уголовной ответственности по статье "хулиганство".

В оккупированном террористами Славянске она более 50 раз сообщала самозваному "народному мэру" Пономареву данные о численности сил АТО, местах их базирования, вооружении, морально-психологическом состоянии и перемещениях военной техники.

Также, по указанию Пономарева, задержанная передавала разведданные одному из главных террористов Игорю "Стрелку"-Гиркину.

В настоящий момент СБУ начала уголовное производство и проводит первоочередные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее стало известно, что после своего бегства из Славянска боевики собирались взорвать сотни зданий в центре города.

К счастью, в тот момент связь в регионе была заблокирована, и дистанционный подрыв Славянска был сорван.