Нападение на инкассаторов в Харькове: погибли три человека, опубликованы фото и видео

В Харькове неизвестный злоумышленники совершил нападение на инкассаторов, обстреляв их из автоматического оружия. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщили в ГУ МВД в Харьковской области, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

По данным милиционеров, нападение было совершено около 19:00.

"Вооруженный автоматами мужчина открыл огонь по машине инкассаторов и завладел деньгами, которые они перевозили. В результате происшествия один человек погиб на месте, двое других скончались в больнице от полученных огнестрельных ранений, четвертый инкассатор не пострадал", - добавили в МВД.

По данным ведомства, злоумышленник скрылся с места происшествия на иномарке "Volkswagen Transporter" темного цвета, которой он "завладел под угрозой применения оружия у гражданского лица сразу после совершения преступления".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, милиция выясняет детали инцидента, также устанавливается сумма похищенных денежных средств.

Фото: mvs.gov.ua, видео: ГУМВС України в Харківській області