В Славянске обнаружено новое массовое захоронение людей, замученных террористами

В освобожденном от террористов Славянске Донецкой области украинские правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение местных жителей, зверски замученных террористами во время оккупации города.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает НБН.

"Милиция допросила человека, который хоронил по требованию террористов этих людей, и он показал места захоронения 52 трупов, но это еще не все. Многие трупы закапывали "где попало и как попало", и мы сейчас ведем работу по их идентификации", – сказал Геращенко.

Он также отметил, что с начала боевых действий в Донецкой области числятся пропавшими без вести около 300 человек, "это как замученные жертвы террористов, так и сами жители Донецкой области, которые по призыву Путина взяли оружие и пошли воевать за неведомо кому понятные ценности".

"Мы предполагаем, что именно Гиркин, то есть Стрелков, дал указание сделать захоронение именно в центре города. Это единственное захоронение, которое было сделано демонстративно. Вы знаете, что Гиркин был любителем реконструкции гражданских войн и... сам нередко выступал в роли белого офицера, так вот он видно хотел сделать из этого места, чтобы там был поставлен памятник новым защитникам Новороссии. Но... Там будет стоять другой памятник... памятник жертвам терроризма Путина и тех террористов, которых он привел с собой", – отметил Геращенко.

Советник главы МВД рассказал, что сразу после прихода в Славянск украинских военных, жители стали рассказывать им, что "прямо среди бела дня в середине июня месяца там было организовано захоронение, работала техника, привозились тела погибших. Также по данным источника нам было известно, что именно в этой могиле покоятся тела четырех невинно замученных представителей протестантской церкви Преображения Господня".

Так, по словам Геращенко, там захоронены два сына пастора, которым по 24 и 30 лет, а также Виктор Бродарский, прихожанин протестантской церкви, отец 3 детей, и Владимир Величко, отец 8 детей.

"8 июня в 12 часов дня на служение в церковь приехали боевики-террористы, забрали этих четырех с собой, забрали их автомобили и следующей ночью расстреляли... Тела троих из этих четверых мы уже идентифицировали, они были захоронены в этой могиле. Остальные 11 тел мы передали на экспертизу, поскольку там придется проводить сравнительный анализ ДНК, так как захоронение было сделано достаточно давно", – отметил советник главы МВД.

Фото: Facebook Антона Геращенко