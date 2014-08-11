В Донецке погибли еще 3 мирных жителя, а боевики из пушек обстреляли Харцызск

В течение выходных, 9 и 10 августа, в захваченном боевиками Донецке погибли три мирных жителя – два человека в Киевском районе и один - в Кировском.

Травмы различной степени тяжести получили 16 горожан, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Также сообщается, что в Куйбышевском районе города, в результате попадания снаряда, частный жилой дом №16 по ул. Стандартной превратился в руины. Под завалами оказались женщина с ребенком. До приезда кареты скорой помощи и бригад спасателей соседи помогли им выбраться.

Сегодня, 11 августа, в Харцызске Донецкой области боевики из тяжелой артиллерии обстреляли один из районов города.

Об этом со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей сообщает УНИАН.

"На выезде из Харцызска в сторону Иловайска, в районе поста ГАИ, сейчас находится около тысячи боевиков. И оттуда из тяжелой техники около 16.00 были произведены несколько артиллерийских залпов в сторону поселка Зеленый, то есть, по мирным жителям", - сообщили собеседники агентства.

А сегодня же боевики из ЛНР запретили жителям Красного Луча Луганской области покидать город. Уезжать и вывозить своих родственников на личном автотранспорте из оккупированного боевиками города тоже запрещено.

Со слов очевидцев, террористы запретили передвигаться по городу пешеходам, сообщает Informator.lg.ua.

Напомним, что в СНБО заявили о готовности силовиков к штурму Донецка и Луганска, поэтому призвали мирных жителей покинуть эти города.