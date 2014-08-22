За сутки в зоне АТО погибли 4 военных – СНБО

За четверг, 21 августа, в зоне АТО на Донбассе силовики продолжали активное наступление, однако понесли потери - за минувшие сутки в Луганской и Донецкой областях погибли четверо украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, еще 23 бойца получили ранения.

Напомним, вчера силы АТО 22 раза вступали в огневой контакт с террористами в районе Марьинки, Красногорки, Ждановки, Кутейниково, Фащевки, Городища, Новоанновки, Верхнеторецкого, Андреевки, Круглика, Станицы Луганской, Ильинки, Земляного и Березовой", - сообщили в информцентре СНБО.

Также напомним, что в районе поселка Георгиевка Луганской области террористы сбили украинский вертолет Ми-24, экипаж погиб.

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