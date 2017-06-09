ДТП на Кировоградщине. "Жигули" слетели в пруд, погибли два человека

В четверг вечером, 8 июня, в Кировоградской области легковой автомобиль упал в пруд, в результате погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Олиевка Александрийского района. В Службу спасения "101" поступило сообщение о падении легкового автомобиля ВАЗ 2106 с обрывистого берега десятиметровой высоты в пруд.

"Личным составом 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Александрия была установлена глубина погружения автомобиля, которая составляла 3 м. Тело пассажира, личность и причины смерти которого устанавливаются, достали из водоема местные жители, которые отдыхали на берегу водоема. Тело погибшего водителя, жителя с. Войновка Александрийского района, 1973 г.р., достал александрийский аквалангист", — сообщили в пресс-службе.

Причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в ДТП погиб мажор-убийца.