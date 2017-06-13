В Харькове конфликт между мужчинами закончился стрельбой, есть пострадавший

В понедельник вечером, 12 июня, в Харькове между мужчинами возник конфликт и произошла стрельба, пострадал один человек.

Об этом говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на территории Коммунального рынка, копы уже задержали возможного стрелка.

На место прибыли несколько экипажей полиции, правоохранители увидели мужчину, который по ориентировке был похож на вероятного злоумышленника.

Неизвестный заметил полицейских и сразу же начал убегать, выбросил предмет, похожий на пистолет. Патрульные задержали беглеца, со слов очевидцев они выяснили, что перед этим между неизвестными возник конфликт, в результате которого был госпитализирован мужчина.

По данным 057.ua, которое также опирается на слова очевидцев, в Харькове в районе пересечения улиц Льва Ландау и Ньютона пьяный местный житель разгуливал с травматическим пистолетом и угрожал прохожим. В какой-то момент он открыл огонь, был ранен прохожий, его увезла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, правоохранители ищут стрелка.

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Харкова, видео: Дорожный БАБАЙ on live