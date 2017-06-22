Жестокое убийство украинки в Польше. Задержаны два ее соотечественника

В Польше в населенном пункте Бродзица в пруду нашли тело убитой 26-летней украинки Татьяны О.

В жестоком убийстве подозревают двух граждан Украины в возрасте 34 и 42 года, которых задержали на польско-украинской границе.

Обвинение предъявлено также 29-летнему жителю местности Грубешев, который знал об убийстве, но не сообщил об этом в полицию, сообщает 112 Украина со ссылкой на Dziennik Wschodni.

Как сообщил спикер окружной прокуратуры в Замосьце Бартош Вуйчик, было установлено, что в день гибели украинки, между ней и задержанными возникла ссора.

"Речь шла о финансовых расчетах между Татьяной О., и — Артемом С., Владимиром Л. и Павлом Н.", — заявил Вуйчик.

Следователи установили, что украинцы занимались контрабандой сигарет. Женщина хотела получить деньги, которые ей задолжали мужчины, но трое сообщников убили ее.

Женщину ударили в шею неизвестным инструментом. Она потеряла сознание. После этого ее завернули в одеяло, привезенное в автомобиле, и обвязали веревкой. К веревке прицепили 15-килограммовый камень. После этого женщину бросили в пруд в Бродзице.

В тот самый день один из убийц, Павел, выехал из Польши.

По данным проведенной экспертизы, украинка была еще жива, когда ее бросили в пруд.

Сейчас окружная прокуратура в Замосьце расследует это дело. Двое украинцев взяты под стражу на 3 месяца. За убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше возле украинской границы нашли тело украинца.

фото: dziennikwschodni.pl