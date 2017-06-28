"Братки" отомстили. В Луганске взорван автомобиль с российским майором

25 июня в оккупированном Луганске российская преступная группа подорвала автомобиль начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба второго армейского корпуса майора вооруженных сил РФ Куликова.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Отмечается, что российское оккупационное командование скрывает обстоятельства подрыва авто.

"Во время допроса тяжело раненного офицера представителями ФСБ РФ установлено, что к взрыву причастны представители российского преступной группировки, которые решили таким образом отомстить Куликову за непредоставление им уже оплаченной услуги — поставки на территорию Ростовской области неучтенных оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении украинской разведки.

7.50

Что рвануло ?В Верхнем Камброде все быстренько проснулись. pic.twitter.com/3XuQW2kMk5 — hochu@domoy (@rjpthju555) 25 червня 2017 р.





Напомним, 27 июня в Киеве взорвался автомобиль Mercedes. В результате теракта погиб начальник одного из подразделений ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал.