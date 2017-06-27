ДТП на Одесчине. Иномарка слетела в кювет и перевернулась, погибли три человека

Во вторник, 27 июня, в Одесской области между селами Кирнички и Утконосовка водитель на иномарке съехал в кювет и перевернулся, погибли три человека, пострадали двое детей.

Об этом говорится на сайте Главного управления ГСЧС в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Измаил — Одесса, спасателям о ней стало известно в 9:15.

"Водитель… Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся", — отмечается в сообщении.

В машине находились пять человек, в частности, двое детей. В результате ДТП погибли трое взрослых — водитель и два пассажира, пострадали мальчик 2010 г.р. и девочка 2009-го, детей госпитализировали.

Ранее в поселке Жвирка Львовской области водитель на грузовике не справился с управлением, слетел с моста в реку и перевернулся, тогда скончались два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: odesa.dsns.gov.ua, видео: GU DSNS ODESA