В Николаеве суд арестовал криминального авторитета

В среду, 5 июля, в Николаеве районный суд на два месяца без альтернативы внесения залога арестовал трех подозреваемых в вымогательстве 200 тыс. гривен от местного жителя.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.

В ведомстве уточнили, что, в частности, под стражу был взят криминальный авторитет по прозвищу "Наум".

Ранее задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или нанесением имущественного ущерба в крупных размерах) Уголовного кодекса.

Напомним, 3 июля в Николаеве правоохранители задержали вооруженных членов организованной преступной группировки, которые требовали от гражданина несуществующий "долг" в 200 тыс. гривен.

Фото: myk.gp.gov.ua