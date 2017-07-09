Трагедия на Одесчине: найдено тело одной из утонувших сестер

В субботу вечером, 8 июля, у села Гольма Балтского района Одесской области в водохранилище нашли тело одной из утонувших сестер.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные ГСЧС.

Издание уточнило, что было найдено тело 17-летней Кати.

"Как и предполагали, тело было в глубокой яме… Рядом надеются найти еще два тела", — говорится в статье.

Напомним, в Балтском районе Одесской области три девушки утонули в ночь на 7 июля в Перелетском водохранилище на реке Кодыма во время прогулки на моторной лодке. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Видео: ТСН