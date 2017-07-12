В Штабе АТО рассказали о погибшем украинском военном на Донбассе

На Донбассе в течение суток контролируемые Россией боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что в целом с начала суток количество обстрелов украинских позиций в стороны незаконных вооруженных формирований было относительно невелико — 7 случаев. "Но в течение дня враг, цинично пренебрегая Минскими договоренностями, применял запрещенное вооружение", — подчеркивается в сообщении.

В частности, отмечается, что наиболее горячим было Донецкое направление.

"Около 5 часов утра возле Луганского противник совершил 12 выстрелов из танка. Также ночью преступники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на шахте Бутовка и в Верхнеторецком. А около 6 утра в результате обстрела из БМП в районе поселка Зайцево получил тяжелые ранения, а впоследствии умер в больнице украинский военный. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП террористы открывали огонь по Троицкому", — говорится в сообщении.

"На Луганском направлении под обстрел попали позиции в Крымском, а на Мариупольском направлении враг бил по Водяному", — заявили в штабе.

Напомним, 11 июля, в зоне проведения АТО боевики 21 раз применяли оружие.