На Полтавщине накрыли банду похитителей элитных автомобилей

Следователи прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области накануне пресекли противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, члены которой подозреваются в похищении и сбыте элитных авто.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что группа действовала на протяжении 2016-2017 годов на территории Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Киевской областей и города Киев.

"Преступная схема заключалась в том, что участники группировки оборудовали автомобили специальными средствами слежения, изготавливали дубликаты ключей и через сеть интернет выставляли их на продажу по заниженной стоимости, что привлекало клиентов. Через определенный период, располагая информацией о точном местонахождении автомобилей, они похищали их, меняли номера, изготавливали поддельные техпаспорта, а после снова продавали", — пояснили в прокуратуре.

Как отметили в ГПУ, в состав преступной группы, кроме гражданских лиц, входили секретарь судьи одного из Харьковских судов и работник территориального сервисного центра, расположенного в Полтавской области, который, пользуясь доступом к информационным базам, способствовал другим членам группы в противоправной деятельности.

В настоящее время 4 участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и готовятся сообщения о подозрении другим членам группы.

Кроме того, одному из участников уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения другим участникам продолжается.

Напомним, ранее в Одессе накрыли банду похитителей элитных авто.