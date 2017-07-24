На Харьковщине в результате взрыва автомобиля пострадал предприниматель, опубликованы фото

В понедельник, 24 июля, в Харьковской области взорвали автомобиль местного предпринимателя.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области в Facebook.

Сообщается, что информация о событии, которое произошло сегодня в селе Староверовка, поступила в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в 07:10.

Для установления обстоятельств по адресу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, кинологи и скорая медицинская помощь.

Правоохранители установили, что взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в тот момент, когда водитель заводил автомобиль "ВАЗ Нива". В результате происшествия 42-летний владелец автомобиля — директор местного предприятия — получил телесные повреждения. Состояние здоровья удовлетворительное. Мужчина не госпитализирован.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 24 июля ночью в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori произошел масштабный пожар. Возгоранию предшествовал мощный взрыв.

Фото: @police.kharkov.