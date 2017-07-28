Встали троллейбусы, закрылись магазины. В крупнейших городах Крыма отключили электричество

В оккупированном Россией Крыму из-за аварии рупнейшие города остались без электричества.

Об этом сообщает "Крыминформ".

Речь идет о Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи. По словам корреспондентов агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы. Продуктовые магазины закрыты.

"Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", — рассказал "министр топлива и энергетики" Крыма Вадим Белик.

Как отмечается, электричество отключили примерно в 14.00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания. Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работают в штатном режиме.

Напомним, ранее оккупанты объявили график отключений электричества в Крыму.