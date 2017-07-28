В Марьинке поймали боевика ДНР из "Черной сотни"

В Марьинке Донецкой области правоохранителями задержан бывший наемник террористической банды "Черная сотня".

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в Facebook.

По словам 27-летнего мужчины в мае 2015 году он поехал на оккупированную территорию к своим родственникам, а там познакомился с одним человеком, который предложил заработать неплохие деньги. Пройдя все необходимые этапы проверки, новобранец был зачислен в силовой батальон "Черная сотня".

Базировались они сначала в городе Снежном, а затем в Торезе. Мужчина долгое время не получал никаких заданий от руководства, говорили, что в части недостаточно оружия и техники, хотя наемник видел вооруженных военных без каких-либо опознавательных знаков. Несколько раз его возили в Иловайск, где они разгружали вагоны со снарядами.

После трехмесячного пребывания "на казарме" мужчина решил уволиться, поскольку обещанных денег так и не получил. Потом поехал в другую страну работать на стройке, а недавно вернулся домой.

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области диверсанту, взорвавшему железную дорогу, суд дал 13 лет тюрьмы.