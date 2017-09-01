Сотрудники СБУ задержали луганскую сепаратистку

Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали сепаратистского "экс-директора" ЗАО "Луганский патронный завод".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в июня 2014 года приказом так называемого "премьер-министра" террористической организации ЛНР, гражданка Украины была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленница, выполняя незаконные указания главарей ДНР / ЛНР, в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более четырнадцати миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии.

Она также организовала на мощностях завода изготовления еще почти двух миллионов патронов различного калибра. Боеприпасы "директор" передала "для нужд армии "Новороссии" представителям террористических организаций, которые использовали их во время боевых действий против сил антитеррористической операции.

После очередной смены "руководства" террористической организации ЛНР, злоумышленница была освобождена от должности и длительное время скрывалась от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в России.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в городе Кременчуг Полтавской области, куда она прибыла с "деловым визитом".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".

Напомним, в Днепре задержана интернет-сепаратистка, выполняла задания спецслужб РФ.