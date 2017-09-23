В Греции разбился частный самолет, погибли двое украинцев — СМИ

В Греции на территории Восточной Македонии и Фракии разбился частный самолет, погибли двое граждан Украины.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на агентство AMNA.

По его сведениям, воздушное судно перед крушением осуществляло рейс из Александруполиса в Румынию, его обломки спасатели нашли в ущелье.

"Двое украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода — Ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло, и уже предпринимается попытка разблокировать ее", — говорится в статье.

Напомним, в августе в Алма-Атинской области Казахстана разбился учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, погибли два человека, в частности, украинец.

Фото: amna.gr