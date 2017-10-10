Наглотался таблеток и взорвал себя гранатой. На Запорожье мужчина покончил с собой

В Запорожской области 35-летний мужчина наглотался таблеток и подорвал себя гранатой в собственном доме.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции в Запорожской области.

В понедельник, 9 октября, в Великобилозирское отделение полиции ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в доме произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического управления, криминалистической лаборатории.

"Женщина пришла домой и увидела своего мужа на диване без сознания и рядом пять блистеров из-под таблеток. Медицинские работники пытались привести в чувство мужчину и увидели гранату. Все выбежали из дома на улицу и позвонили в полицию. А уже через несколько минут в доме прогремел взрыв", — сказано в сообщении.

Уточняется, что, кроме погибшего, от взрыва никто не пострадал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ветеран АТО покончил жизнь самоубийством.