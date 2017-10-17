Смертельное ДТП на Полтавщине. Volkswagen на трассе сбил двух пешеходов

Около часа ночи автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешеходов.
В понедельник, 16 октября, в Хорольский отдел полиции Полтавской области поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Харьков автомобиль сбил двух пешеходов.
Об этом идет речь в сообщении Хорольского отдела полиции.
Отмечается, что около часа ночи автомобиль Volkswagen, под управлением 54-летнего жителя города Пирятин совершил наезд на пешеходов. 35-летний мужчина и 23-летняя женщина от полученных травм погибли на месте происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлечет гибель нескольких лиц".
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине столкнулись легковушка и грузовик, есть жертвы.
Фото: pl.npu.gov.ua.