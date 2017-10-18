В центре Днепра строители наткнулись на старое захоронение людей

В центре Днепра строители копали траншею для электроопор и наткнулись на старое захоронение людей, но не остановили работы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, почву вместе с останками доставали экскаватором и вывозили в неизвестном направлении.

"Теперь из стен канавы торчат черепа, а на дне и на поверхности разбросаны кости. В полиции заявляют, что никаких заявлений не получали", — отмечается в материале.

Недалеко от места происшествия — в соседнем парке — находится кладбище, на котором похоронены люди, погибшие во время Крымской войны (1853-1856 годы — Ред.), поэтому в мэрии допускают, что найденному захоронению около 100 лет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске во время прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером обнаружили захоронение жертв НКВД с останками по меньшей мере 50 человек.

Видео: ТСН