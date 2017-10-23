Смертельное ДТП в Харькове: семья Зайцевой умоляет на коленях прощения у родственников погибших

После длительных переговоров с родственниками Елены Зайцевой, водителя Lexus, который сбил 11 людей в центре Харькова 18 октября, журналистам удалось получить от семьи Зайцевых комментарий о случившемся.

Об этом пишет издание "Городской дозор".

Издание опубликовало заявление "без купюр". "Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП.

"Все, что мы можем сделать для семей погибших — мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей. Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас".

Напомним, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.