Работал на боевиков за еду. Под Волновахой поймали "помощника коменданта" ДНР

В Донецкой области на блокпосте под Волновахой полицейские задержали 54-летнего жителя Макеевки, который с августа 2014 года по февраль 2015 года был "помощником дежурного коменданта" ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Он заступал на службу в форме, но оружия новичку не доверили. Мужчина рассказывает, что в помещении дежурной части был металлический сейф, в котором находились пять автоматов АК-74. Ключи от сейфа были только у старшего смены, однако их он никому не передавал.

В обязанности помощника дежурного входили прием вызовов от жителей и направление патрулей по указанному адресу. Военные ДНР, в свою очередь, доставляли "виновных" в комендатуру. За свою работу денег мужчина не получал, только продуктовые наборы, которыми он обеспечивал свою семью", — сообщили в полиции.

Отмечается, что в феврале 2015 года житель Макеевки уволился из комендатуры боевиков и устроился экспедитором на газовозе.

"На новой должности он также долго не задержался. Макеевчанин зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию. О своем пособничестве никому не рассказывал и надеялся, что никто никогда не узнает об измене.

На въезде в город мужчину остановили полицейские и во время проверки установили его преступную деятельность, предусмотренную ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО поймали информатора боевиков ЛНР.