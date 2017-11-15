На Донбассе авто полиции подорвалось на мине, есть погибший и раненые, опубликованы фото с места события

Сегодня, 15 ноября, вблизи поселка Гнутово Донецкой области на заложенной диверсантами боевиков противотанковой мине подорвался служебный автомобиль полиции. В результате подрыва погиб майор полиции, еще 2 правоохранителей получили ранения.

Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По его информации, авто полицейских ехало по автодороге Талаковка — Гнутово.

Погибшим от полученных ранений полицейским оказался 36-летний майор полиции. Еще двух раненых полицейских доставили в больницу.

По информации главы Нацполиции Сергея Князева в Facebook, автомобиль подорвался на противотанковой мине вблизи Талаковки.

"Час назад во время несения службы погиб майор полиции, еще двое полицейских ранены, их эвакуируют в госпиталь ... Выезжая на вызов, автомобиль с мариупольскими полицейскими группы реагирования патрульной полиции подорвался на противотанковой мине возле поселка Талаковка. Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке", — подчеркнул он.

Князев также сообщил, что взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину. Он также выразил соболезнования родственникам и близким полицейских.

Ранее сообщалось, что под Донецком боевики обстреляли военных медиков и взорвали санитарный автомобиль.