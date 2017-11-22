Родители-алкоголики загубили уже второго младенца

На Прикарпатье из-за халатности родителей-алкоголиков умер годовалый младенец. Это уже второй погибший ребенок у этой семьи.

Родители 10 лет находится под присмотром правоохранителей и социальных служб, сообщает ТСН. Они имеют судимость за то, что пропили "детские деньги".

Мальчик Миша должен был праздновать свой первый день рождения, однако когда соседи вызвали врача, ребенок был уже мертвым. "Ребенок уже был с трупными пятнами, синий. Губы очень потрескались", - говорит врач.

Полиция и односельчане подозревают, что в смерти ребенка виновны его родители, которые несвоевременно обратились к врачу.

Когда врач приехал по вызову, он увидел только пьяного отца возле мертвого сына. Матери не было дома с самого утра, она якобы пошла за лекарствами. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти женщину только на следующий день. Четырехлетнего сына Дмитрия доставили в больницу. Сейчас служба по делам детей будет проверять условия проживания детей. В полиции подняли вопрос о лишении семьи родительских прав. Родителям погибшего мальчика грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Черкассах мальчик упал в технологический коллектор, на котором не было крышки, и умер.