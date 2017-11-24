Драка со стрельбой в Днепре. Мужчина получил девять пулевых ранений

В Днепре на бульваре Славы во время драки произошла стрельба.

Один из участников драки совершил несколько выстрелов из травматического пистолета "Форт-12". В больницу был доставлен мужчина с девятью пулевыми ранениями в шею, живот, руки и ноги.

Также к врачам обратился участник драки, у которого было травмировано лицо, сообщает "Информатор".

"Меня с мужем друзья провожали домой. Ребята стояли под балконом и смотрели на окна. Им сделал замечание кто-то из жильцов дома, мол, зачем вы смотрите на окна. Мой муж попрощался с ними, и мы собирались подняться в свою квартиру. Но тот, что сделал замечание нашим друзьям, не успокоился и стал нас оскорблять нецензурными словами, провоцировать на конфликт. Потом достал пистолет и стал его направлять на меня и моего мужа", — рассказала жена одного из участников конфликта, получившего девять пулевых ранений.

Мужчина, открывший стрельбу, назвался Денисом Розовым — секретарем общественного наблюдательного совета при УСБУ в Днепропетровской области и представителем общественной организации "Свободная Судьба".

По его словам, на него было совершено нападение, он был избит, у него исчезли 20 тыс. грн, принадлежащих организации. Стрельбу он открыл для самозащиты.

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