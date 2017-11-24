Попались на "клубничке". В Николаеве накрыли онлайн-порностудию

В Николаеве сотрудники киберполиции прекратили работу онлайн-порностудии. Для создания порнографической продукции в режиме видеотрансляции организаторы использовали веб-моделей, некоторые девушки были несовершеннолетними, сообщает ГУ НП в Николаевской области.

Департамент киберполиции в Николаеве получил информацию о незаконной деятельности онлайн-студии, создающей и распространяющей порнографические материалы. Прибывшие на место полицейские установили, что онлайн-порностудией руководит одна женщина. Она постоянно меняла адрес, арендовала различные жилые и нежилые помещения. Женщина публиковала предложение работы в социальных сетях, где и находила своих моделей. Видео она продавала зарубежным сайтам через интернет.

Правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли порнографическую продукцию, технику, веб-камеры, платежные карты и черновые записи с графиком работы и анкетами моделей. На момент обыска в студии находились шесть веб-моделей. Некоторые девушки оказались несовершеннолетними.

Полиция арестовала организатора порностудии и начала уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность других возможных организаторов студии.

В последнее время популярность порнографических материалов начала расти. Индийские неврологи разработали приложение для борьбы с порнозависимостью — "Хар Хар Махадев". При попытке пользователя посмотреть фильмы для взрослых программа воспроизводит записи индуистских религиозных песен и молитв, которые, согласно задумке, должны остановить потенциальных зрителей.