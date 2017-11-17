В Индии придумали, как бороться с порнозависимостью

В Индии неврологи разработали приложение для борьбы с порнозависимостью — "Хар Хар Махадев", оно названо в честь мантры, посвященной сражающемуся со злом богу Шиве.

Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на The Guardian.

По данным издания, при попытке интернет-пользователя посмотреть фильмы для взрослых программа воспроизводит записи индуистских религиозных песен и молитв, которые, согласно задумке, должны остановить потенциальных зрителей.

Автор приложения — профессор неврологии из Бенаресского индуистского университета Виджая Натха Мишра — заявил, что скоро в программу будут добавлены речи бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, индийского писателя Рабиндрата Тагора и Махатмы Ганди.

"На протяжении месяца там появятся песни и молитвы для мусульманской общины, чтобы ее могли использовать и представители других конфессий", — cказал ученый, добавив, что порнозависимость нельзя излечить, но создание приложения является скромной попыткой изменить чье-то поведение.

Индийцы составляют третью по величине группу пользователей PornHub. В 2015 году правительство Индии даже попыталось заблокироваться 857 порносайтов, но отступило из-за общественного недовольства.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.