Пожар на Хмельнитчине унес жизнь полуторагодовалой малышки

В селе Кадиевка на Хмельнитчине в доме многодетной семьи произошел пожар, в котором погибла полуторогодовалая девочка. Другого ребенка удалось спасти, сообщает ТСН.

Пожар случился из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В комнате частного дома загорелся диван, который стоял слишком близко к печке. На нем играли двое девочек. Одной исполнилось три, а младшей было только год и восемь месяцев. Дома находилась только 17-летняя мать одной из девочек. Когда случился пожар, она была в летней кухне.

Пожар заметили соседи. Они вызвали спасателей и вытащили детей из дома. По дороге в больницу младший ребенок умер. Старшая девочка сейчас находится в реанимации.

Ранее на Житомирщине из-за пожара двое малолетних детей оказались в реанимации. Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра поступили в реанимационное отделение с сильным отравлением продуктами горения из-за халатности матери.