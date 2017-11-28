Подробности смертельного ДТП на Киевщине. В полиции не верят в джип-убийцу

Сотрудники полиции не ищут виновника трагического ДТП под Киевом, в результате которого погибли две женщины.

При этом правоохранители считают, что устроил смертельную аварию тот, кого изначально считали случайным свидетелем.

Легковушка сбила трех женщин возле пешеходного перехода в селе Лютеж. Погибли две, третья — получила многочисленные травмы. Сразу после трагедии свидетели рассказывали об автомобиле, который якобы после наезда не остановился и скрылся. А от силы удара пострадавших отбросило на другую машину — ВАЗ. Однако сегодня правоохранители заявили, что не нашли пока доказательств участия в аварии второй машины. Продолжаются экспертизы. Жизни женщины, которая выжила, уже ничего не угрожает.

Отметим, свидетели уверяли, что виновником аварии был внедорожник, который не сбавляя скорости помчался дальше в направлении столицы, пишет ТСН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту бензовоз врезался в Opel, погибли два человека.