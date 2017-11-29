В Киеве полиция разогнала отмечавших годовщину событий на Майдане

В среду, 29 ноября, в Киеве возле здания Министерства внутренних дел Украины произошел силовой разгон акции, приуроченной к четвертой годовщине разгона студентов во время Евромайдана.

К зданию МВД подошло около 200 участников акции, но здесь на них "набросилась полиция", которая охраняла здание, есть информация о избиении участников факельного шествия.

На место инцидента подъехали автозаки, сообщает ТСН.

Люди сначала собрались на Майдане Независимости, а оттуда они колонной пришли к администрации президента. Но от людей в АП отгородились щитами Нацгвардии, спецотрядов полиции и патрульными полицейскими. Здесь стычек между участниками акции и правоохранителями не было. Но когда участники акции подошли колонной к зданию МВД, начались стычки.

Очевидцы сообщают не только о избитых участниках акции, но и о задержанных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения националистов с правоохранителями.