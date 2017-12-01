"SMS-ки раздражали". На Киевщине парень задушил юную возлюбленную

В Киевской области 23-летний парень задушил свою 16-летнюю возлюбленную.

Две недели он всем говорил, что девушка просто исчезла с крупной суммой денег, сообщает "ТСН". "Родители мне сообщили, что пропала Серафима и некоторые средства. Сказали, что сумма очень большая – более 200 тысяч. Все подумали, может, она действительно взяла эти средства и где-то там поехала", - сказал Анатолий Кибукевич, глава населенного пункта Красная Горка, в которой проживают все участники этой истории.

Рассказу парня о внезапном исчезновении девушки поверили все, даже ее мать. Она обратилась в полицию только через неделю после исчезновения дочери.

Поскольку парень постоянно путался в показаниях, то правоохранители решили проверить его на полиграфе (детекторе лжи).

"Держал себя довольно уверенно. Но аппарат выдал, что он дает неправдивые показания", - заявила представитель полиции Виталия Грохольская.

В конце концов парень признался, что девушка регулярно писала в телефоне SMS, чем его раздражала. Он сделал замечание, она грубо ответила. Затем началась потасовка. Далее девушка якобы схватила в руки нож, а парень, "чтобы успокоить", взял ее за шею.

Он утверждает, что задушил подругу случайно, а потом испугался и спрятал труп в заброшенном погребе в 200 метрах от дома, где они жили.

Сейчас убитую уже похоронили, а парень в СИЗО ждет избрания меры пресечения. За убийство ему грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине трое молодых людей задушили незнакомца ремнем.