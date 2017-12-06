В Харькове взорвали авто с майором полиции, опубликованы фото и видео с места происшествия

В среду днем, 6 декабря, в Харькове на улице О.Яроша под задним колесом машины "Тойота" находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль двинулся, прогремел взрыв.

35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

По адресу выехало руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

В то же время, по данным информированного источника, в Харькове был взорван автомобиль сотрудника Нацполиции. Он госпитализирован с незначительными телесными повреждениями, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Машина майора полиции, опера. По предварительной информации, взорвана граната. Он на момент взрыва был за рулем. Пострадал незначительно, госпитализирован", — сказал собеседник.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтвердили лишь сам факт взрыва.

"Подтверждаем, что был взрыв. Более подробную информацию дадим позже", — сказали в отделе коммуникаций облуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине мужчина в гостях взорвал гранату.