В Харькове взорвали авто с майором полиции, опубликованы фото и видео с места происшествия

35-летнего водителя с телесными повреждениями доставлены в больницу.
35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
По адресу выехало руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
В то же время, по данным информированного источника, в Харькове был взорван автомобиль сотрудника Нацполиции. Он госпитализирован с незначительными телесными повреждениями, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Машина майора полиции, опера. По предварительной информации, взорвана граната. Он на момент взрыва был за рулем. Пострадал незначительно, госпитализирован", — сказал собеседник.
В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтвердили лишь сам факт взрыва.
"Подтверждаем, что был взрыв. Более подробную информацию дадим позже", — сказали в отделе коммуникаций облуправления.
Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине мужчина в гостях взорвал гранату.