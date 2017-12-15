Уничтожены авто и садовый домик. В Никополе копы задержали подрывников, фото

В ночь на четверг, 14 декабря, в Никополе Днепропетровской области двое мужчин угнали автомобиль ВАЗ, выехали на нем за город и подорвали с помощью неизвестного взрывного устройства.

Позже один из них взорвал садовый домик, машина и постройка полностью уничтожены, злоумышленников уже задержали правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

Подрывникам 29 и 31 год, один задержанный объяснил, что купил пиротехническое средство и хотел посмотреть на его действие днем и ночью.

Копы выяснили, что один из преступников ранее уже привлекался к ответственности за угон. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, 14 декабря в Днепре возле Амур-Нижнеднепровского райсуда подорвали авто Mersedes, которое принадлежит прокурору, приехавшему в суд на заседание. Узнать больше об инциденте можно здесь.