В Киеве топ-менеджер нашел на авто прикрепленную гранату, фото

В понедельник вечером, 18 декабря, в Печерском районе Киева на улице Саксаганского заместитель директора департамента одного из публичных акционерных обществ нашей на "дворнике" своего авто прикрепленную гранату.

Боеприпас изъяли взрывотехники, правоохранители ищут человека, прикрепившего его к устройству, говорится на сайте ГУ Национальной полиции в столице.

"Вчера вечером в полицию обратился 43-летний киевлянин, заместитель директора департамента ПАО. Мужчина сообщил, что в снегу на переднем стекле собственного авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату", — отметили в Нацполиции.

По ее данным, была найдена граната РГД-5. Начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и пункта 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре в Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину — местного жителя, который нес в пакете гранату и патроны. Узнать больше об инциденте можно здесь.