В Аргентина дочь родила восьмерых детей от насильника-отца

Как сообщается в уголовном деле, сексуальное рабство продлилось для женщины более двух десятилетий.
В Аргентине суд приговорил к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения 57-летнего Доминго Буласио, с 1995 года державшего в сексуальном рабстве собственную дочь.
В Аргентине суд приговорил к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения 57-летнего Доминго Буласио, с 1995 года державшего в сексуальном рабстве собственную дочь.
Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.
За 22 года она родила от отца восьмерых детей. Когда девушка все сумела обратиться за помощью и рассказала о преступлениях отца, тот скрылся. После 45 дней поисков его все же задержала полиция. Мужчина начал насиловать дочь, когда ей едва исполнилось 11 лет - после того, как прогнал из дома ее мать.
На финальном судебном слушании было 50 свидетелей, среди которых было множество родственников насильника.
Тест ДНК подтвердил отцовство Буласио у всех детей. Шестерых из них он сдал в школу-интернат, однако вскорости, как утверждают аргентинские журналисты, они вернутся к матери.
Напомним, ранее известный актер признался в том, что его насиловал собственный дедушка.