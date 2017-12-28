В Аргентина дочь родила восьмерых детей от насильника-отца

В Аргентине суд приговорил к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения 57-летнего Доминго Буласио, с 1995 года державшего в сексуальном рабстве собственную дочь.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

За 22 года она родила от отца восьмерых детей. Когда девушка все сумела обратиться за помощью и рассказала о преступлениях отца, тот скрылся. После 45 дней поисков его все же задержала полиция. Мужчина начал насиловать дочь, когда ей едва исполнилось 11 лет - после того, как прогнал из дома ее мать.

На финальном судебном слушании было 50 свидетелей, среди которых было множество родственников насильника.



Тест ДНК подтвердил отцовство Буласио у всех детей. Шестерых из них он сдал в школу-интернат, однако вскорости, как утверждают аргентинские журналисты, они вернутся к матери.

Напомним, ранее известный актер признался в том, что его насиловал собственный дедушка.





